Еще на одной улице Рязани отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-12T09:46:08+03:00

Скоро осень, так что мытарства с горячей водой прекратятся.

Похоже, она в этом году последняя

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С 12 августа в Рязани отключают горячую воду на улице Шпалозавод, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По 23 августа ГВС не будет в зданиях: д. 4а, д. 10, д. 11, д. 12, д. 15, д. 15а, д. 15б, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 5 и д. 9.

Судя по информации горадминистрации, эти здания к числу жилых домов не относятся. Однако таковых без горячей воды сейчас хватает: до 20 августа ГВС отключили в трех сотнях домов Песочни.

Что касается дальнейших сезонных отключений, их, вероятно, больше не будет – улица Шпалозавод в перечне, размещенном на сайте администрации Рязани, последняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU