2019-08-11T12:34:29+03:00
Происшествия

Кладбищенского вандала, который повиновался «голосу в голове», отправили на лечение

Крушить могильные сооружения он начал, когда надышался бензина
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рыбновском районе местного жителя осудили за акт вандализма на одном из кладбищ. Ввиду психических отклонений его отправили на принудительное лечение в специализированное учреждение, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2018-го молодой человек недалеко от дома надышался бензина, после чего, по его собственным словам, в его голове зазвучал голос. Якобы повинуясь «приказам», вандал стал бегать по кладбищу и громить могильные сооружения. Экспертиза показала, что острая интоксикация действительно лишила токсикомана возможности руководить своими действиями.

Кстати, на волю «неких голосов» в апреле того же года сослался пожилой мужчина, который раскапывал захоронение своих родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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