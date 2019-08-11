2019-08-11T12:30:22+03:00
Общество

«Зеленый сад» поздравляет рязанских коллег с Днем строителя

На празднике в Рязанском музыкальном театре компания представила выставку живописи
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фото группы компаний «Зеленый сад» – губернатор Николай Любимов на выставке живописиНа фото группы компаний «Зеленый сад» – губернатор Николай Любимов на выставке живописи
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8 августа в Рязанском музыкальном театре состоялась ежегодная церемония – торжественный вечер, посвященный Дню строителя, с участием руководства области, города и представителей строительных компаний Рязанской области.

В фойе театра были представлены лучшие живописные полотна участников конкурса «Работа строителей глазами рязанских художников».

На фото группы компаний «Зеленый сад» – посетители празднования Дня строителя у картин группы компаний «Зеленый сад»

На фото группы компаний «Зеленый сад» – посетители празднования Дня строителя у картин группы компаний «Зеленый сад»

Выставка получила позитивную оценку Губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова и Министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Юрьевича Меньшова.

В списке лучших строителей Рязанской области, занесенных в 2019 году на Доску Почета, - Сергей Викторович Анисимов, плотник-бетонщик Группы компаний «Зеленый сад».

На фото группы компаний «Зеленый сад» – награждение плотника-бетонщика Сергея Анисимова

На фото группы компаний «Зеленый сад» – награждение плотника-бетонщика Сергея Анисимова

Во время торжественной части праздника Председатель Совета Союза строителей Рязанской области Лема Рамазанович Шаипов вручил Андрею Валерьевичу Оришкевичу, директору по общим вопросам Группы компаний «Зеленый сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

На фото группы компаний «Зеленый сад» – Андрей Оришкевич показывает картины журналистам

На фото группы компаний «Зеленый сад» – Андрей Оришкевич показывает картины журналистам

Руководство и коллектив Группы компаний «Зеленый сад» поздравляет коллег-строителей с профессиональным праздником и желает мирного неба, отменного самочувствия и успехов в созидательном труде!

На фото группы компаний «Зеленый сад» – одна из картин выставки

На фото группы компаний «Зеленый сад» – одна из картин выставки

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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