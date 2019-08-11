Власти заявили о «невозможности» ремонта дороги к городу Рыбное

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-11T10:44:02+03:00

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Ремонт подъезда к Рыбному от трассы М-5 на протяжении более 1 километра «не представляется возможным». Такой ответ поступил жителю города Артему Горбачеву после его визита на личный прием к региональному министру транспорта Валерию Еремину, сообщает rybnoe.net.

Рыбновец требовал отремонтировать дорогу на улице Вокзальной, так как ее состояние вызывает самые большие нарекания у горожан. Областные чиновники заявили, что подведомственная им «Дирекция дорог Рязанской области» отвечает только за часть 1,5-километрового участка (360 метров), а остальное – на совести органа местного самоуправления, то есть рыбновской администрации. Последняя же, по словам Горбачева, считает себя ответственной лишь за отрезок длиной 120 метров – его в 2019-м и привели в порядок. В итоге большая часть улицы Вокзальной остается разбитой.

Горбачев намерен снова обратиться в минтранс, так как еще в октябре 2018 года суд обязал исполнительный орган власти привести подъезд к Рыбному в нормативное состояние.

- Надежда умирает последней, а машины жителей и гостей города разваливаются каждый день из-за этих ям, - говорит он.

Когда уже сделают Вокзальную в Рыбном?.Источник - https://www.youtube.com/channel/UCBsqogFRelEa4C9JdVBsORg

ИСТОЧНИК KP.RU