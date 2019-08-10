День шестой – заключительный: отчет команды Приобанка о путешествии на Байкал

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-10T14:10:44+03:00

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Команда Приобанка продолжает путешествие по Байкалу в рамках проекта «Красоты России». Итак – 8 августа, день шестой, заключительный.

Благодаря ночному переходу с утра мы оказались уже на мысе Толстый. Спуская трап на берег, матросы рассказывают, чем примечательно это место:

– Пойдете по тропинке вверх и увидите Кругобайкальскую железную дорогу еще царской постройки. Справа будет тоннель. Интересно посмотреть.

Проходим метров 30 и действительно выходим к железнодорожному полотну как раз рядом с тоннелем, который, как и мыс, называется «Толстый». Длинною 343 метра, построен он в 1903-1904 годах, чтобы защищать поезда от камнепадов.

Когда заходишь внутрь, впечатление жутковатое: здесь завывает ветер, а со стен, выложенных блоками примерно 30х50 см, падают капли. Как потом рассказали дорожники, которых мы встретили впереди, это из-за сильных дожей. Вообще же постройка была настолько основательная, что лишь в последние годы стала поддаваться влиянию времени и стихий. Она является частью Транссибирской магистрали, которую начали строить по указу императора Александра III. По его замыслу магистраль должна была пройти через всю Сибирь и «соединить обильные дарами сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений».

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

В честь окончания строительства Транссибирской магистрали в 1905 году в Иркутске установили памятник Александру III, который считался покровителем этой стройки. На постаменте надпись: «Благодарная Сибирь». Памятник прекрасно сохранился, а вот сама Кругобайкальская железная давно не замыкается в круг.

– Часть пути больше не действует. Объездную дорогу из-за подтопления пришлось строить после возведения Иркутской ГЭС на Ангаре. Впрочем, поезда по ней все еще ходят – 90 км из 155 используют в основном для туристических экскурсий. Раньше по ним перевозили все: и грузы, и пассажиров, – рассказали рабочие ремонтной бригады.

До революции Кругобайкальскую железную дорогу так и называли «золотой пряжкой стального пояса России». Пряжкой, потому что она соединила разорванную Байкалом транссибирскую магистраль, а золотой — потому что по стоимости работ превзошла все существовавшие в России дороги. Там много мостов, галерей и тоннелей... Да и стоимость строительства впечатляет: здесь на километр уходило 257 тысяч, а на Западно-Сибирской дороге всего 35!

А сколько легенд вокруг этой железной дороги ходит в связи с пропавшим золотом Колчака! Подробно останавливаться на этом не будем, потому что никаких документальных доказательств, где оно может быть, нет. Всего лишь несколько цифр. При адмирале Колчаке во Владивосток было отправлено золота из запасов Российской империи на 235 миллионов. Ехало оно полгода и за это время уменьшилось на 4,6 млн рублей, а если говорить про вес — на 3,5 тонны. Куда оно могло деться, никто не знает. Версии высказывают самые разные: в Японию увезли, украли и спрятали охранники... Если приедете на Байкал, сможете расспросить старожилов сами. Поискать не один, а сразу два клада. Тем более что с приобанковским все понятно.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Напоследок хочется порекомендовать еще одно место, которое обязательно стоит увидеть в этих краях, правда, уже не на Байкале, а в Иркутске. По крайней мере, рязанцам точно. В этом сибирском городе есть памятник «дяде Васе» – командующему воздушно-десантными войсками Василию Филипповичу Маргелову. И флаг ВДВ рядом имеется. Мы по городу гуляли уже по темноте: он единственный, который освещается. Даже император стоит без подсветки... Уважают!

Всем остальным наверняка будет любопытно увидеть с колеса обозрения стремительную Ангару и городской парк с множеством скульптур и лавочек, каждая, между прочим, с поэтическим признанием в любви к Иркутску, Байкалу, Забайкалью... А какие в этом городе сохранились старинные домики! Мы толком посмотреть не успели. Поедете – расскажете!

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU