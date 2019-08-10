Ростелеком» обеспечил цифровыми услугами стадион «Динамо»

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-10T11:04:10+03:00

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По итогам открытого тендера «Ростелеком» стал оператором оказания комплексных телекоммуникационных услуг акционерному обществу «УК «Динамо» на ближайшие три года. Объект предоставления услуг – «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». По договору национальный провайдер предоставляет выделенный интернет-канал для корпоративной связи с пропускной способностью до 10 Гбит/с, телефонную связь и цифровое телевидение. Кроме того, для бесперебойного оказания услуг во время проведения мероприятий на стадионе зарезервированы два канала связи.

Компания также подключила инфраструктуру заказчика к Единой системе оперативно-диспетчерского управления города Москвы (ЕСДОУ) с целью повышения обеспечения безопасности. Система видеонаблюдения за внешним периметром стадиона включает более 400 видеокамер, установленных в спортивно-развлекательном комплексе, и по защищенному каналу передает данные в государственную информационную систему «Единый Центр Хранения и обработки Данных» (ЕЦХД) Москвы. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил сопряжение систем оповещения стадиона с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО).

– У «Ростелекома» крупнейшая магистральная сеть в стране. Мы накопили богатейший опыт телекоммуникационной поддержки спортивных мероприятий любого масштаба, - говорит директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко. - Компания гарантирует надежность на уровне мировых стандартов, обеспечивает высокую пропускную способность и минимальные сроки подключения. Для решения бизнес-задач мы предлагаем заказчикам современные цифровые решения: защиту от DDoS-атак, развертывание Wi-Fi-сетей с авторизацией и выделение адресного пространства.

Услуга «Интернет» для бизнеса от «Ростелекома» – это доступ в Сеть на высокой скорости, подключение в любом регионе России, гибкие тарифные планы, круглосуточная линия технической поддержки, а также возможность использования современных цифровых сервисов: видеонаблюдения, видеотрансляции и облачных технологий. Подробности и условия оказания услуг можно найти на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU