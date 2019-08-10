«Ростелеком» и «Дневник.ру» совместно займутся развитием цифровизации образования
Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» и «Дневник.ру» создали совместное предприятие ООО «РТК-Дневник» (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. «Дневник.ру» вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.
На базе имеющейся у Дневник.ру цифровой платформы ведения электронных дневников и журналов, онлайн-записи в школу, комплексного мониторинга успеваемости и оценки качества образования СП планирует обеспечить предоставление комплексных цифровых сервисов в сфере школьного образования.
ООО «Дневник.ру» – российская IT-компания в сфере образовательных технологий, разработчик цифровой образовательной платформы и других решений для учителей, учеников и их родителей, администраций образовательных организаций, а также представителей органов исполнительной власти.
Платформа «Дневник.ру» предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В системе зарегистрировано свыше 800 тысяч преподавателей, 7,7 млн учащихся, 4 млн родителей из всех регионов РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU