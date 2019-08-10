2019-08-10T10:47:58+03:00
Происшествия

Пропавшего молодого рязанца не могут найти уже неделю

Парень исчез еще в прошлые выходные
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 27-летний Антон Дементьев.

Антон исчез еще в прошлое воскресенье, 4 августа. По информации поисковиков, парень может быть в Сасове.

Приметы: рост 179 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза темно-серые.

Был одет в черную короткую куртку, светлую клетчатую рубашку, темно-серые брюки, черные ботинки.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Антона Дементьева, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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