Пропавшего молодого рязанца не могут найти уже неделю
Парень исчез еще в прошлые выходные
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 27-летний Антон Дементьев.
Антон исчез еще в прошлое воскресенье, 4 августа. По информации поисковиков, парень может быть в Сасове.
Приметы: рост 179 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза темно-серые.
Был одет в черную короткую куртку, светлую клетчатую рубашку, темно-серые брюки, черные ботинки.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Антона Дементьева, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU