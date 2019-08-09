В Рязани появится еще один компьютерный томограф нового поколения

СЕГОДНЯ 19:42 2019-08-09T19:42:58+03:00

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Вскоре будет приобретен и осенью 2019 года поступит в Рязань компьютерный томограф нового поколения. Современный медицинский аппарат нового поколения с уникальным программным обеспечением стоит около 50 миллионов рублей. Эти деньги нашлись в федеральной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая выполняется в том числе в Рязанской области.

Установлена новейшая техника будет в Рязанском кардиологическом диспансере, расположенном в районе Горрощи на улице Стройкова. Главный врач лечебного учреждения Александр Данилов утверждает, что в областном центре еще нет аппаратов такого уровня. Его использование позволит получать трехмерные изображения сердца и крупных сосудов без хирургического вмешательства в организм человека. Учитывая, что сердце постоянно пульсирует, томограф способен создавать по 128 изображений каждые полсекунды. Это новшество серьезно ускорит диагностику многих сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, позволит корректировать лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU