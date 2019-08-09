2019-08-09T19:18:58+03:00
Общество

На окраине Рязани вдоль целой улицы запретили парковку

Оставлять автомобили теперь нельзя на правой стороне улицы Полевой в микрорайоне Канищево
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На правой стороне улицы Полевой в микрорайоне Канищево, между домам №39 и выездом на улицу Интернациональную, решено запретить парковать автотранспорт. О том, что вводится такой запрет, сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на улице Полевой 13 августа. Власти разъясняют, что это необходимо «для обеспечения беспрепятственного встречного разъезда автомобилей». Дело в том, что рядом находится торговая площадка, взявшая на себя многие функции бывшего рынка «Канищево», закрытого в связи со строительством на его территории жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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