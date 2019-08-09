В Рязани в областном перинатальном центре родилась тройня

СЕГОДНЯ 18:55 2019-08-09T19:03:29+03:00

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С начала 2019 года в Рязанской области появилась на свет вторая тройня (первая была зарегистрирована 1 января). Три сестры, которые теперь должны праздновать день рождения 9 августа, появились на свет в областном перинатальном центре, расположенном в рязанском микрорайоне Канищево.

Роды у матери прошли раньше срока. Когда девочки появились на свет, они весили 1200, 1600 и 1800 граммов. Однако реанимационная помощь и искусственная вентиляция легких не потребовалась, девочки дышат самостоятельно. Их перевели в специализированное отделение, где соблюдается стерильность и создан режим с постоянной температурой и влажностью воздуха. Дети находятся под постоянным контролем врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU