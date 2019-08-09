В субботу в Рязани заметно похолодает
При этом обещают дожди, так что «Авиамикс» под вопросом
Год назад из-за непогоды пилотажное шоу остановили - гроза разыгралась прямо во время «Авиамикса». Фото: Минобороны РФ
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 10 августа.
По данным синоптиков, в субботу нас ждет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, а в западных районах области их и вовсе не будет. Днем дожди небольшие или уже умеренные, а местами с грозой.
Ветер при этом западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы будут достигать и 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15ºС, днем столбики термометров поднимутся до +14…+19ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU