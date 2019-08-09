В Рязани на иномарку упало дерево

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-09T17:43:21+03:00

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Днем в пятницу, 9 августа, в Рязани на улице Введенской на припаркованный у тротуара автомобиль Hyundai Solaris упало дерево. О том, что порывы сильного ветра могут привезти к таким результатам, администрация Рязани предупреждала еще утром.

Информацию об упавшем на машину дереве на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал депутат Рязанской городской Думы Денис Сидоров.

- Будьте внимательны и осторожны! Сильнейший ветер. Деревья не выдерживают, - написал парламентарий.

Автомобиль получил механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU