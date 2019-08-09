День пятый – клад спрятан: отчет команды Приобанка о путешествии на Байкал

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-09T16:59:09+03:00

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Команда Приобанка продолжает путешествие по Байкалу в рамках проекта «Красоты России». Итак – 7 августа, пятый день экспедиции.

Позади остров Ольхон, или по-бурятски «Ой-хон», что означает «немного лесистый». Лес на нем встречается лишь в центральной части, северная и южная оконечности острова степные.

Это самый большой из 26 островов на Байкале. Его длина — почти 72 км, ширина — 15 км. Гористый, восточный край круто обрывается к Байкалу скалистыми утесами высотой до 80-120 метров, а западный полого спускается к мелководным заливам Малого Моря.

От паромной переправы по острову до поселка Харанцы проложена гравийная дорога, от Харанцов до северной части острова — лесная с песчаными участками. Дорога идёт вдоль западного берега Ольхон, где много живописных мест. И к любому из них можно подъехать (с островом налажена паромная переправа) или добраться на катере, а потом подойти, так что летом здесь много туристов. Если смотреть издалека, то видно, что дороги как ленты вьются по острову в самых разных, и, несмотря на весьма скромное движение и грунтовое покрытие, там даже стоят дорожные знаки. Рядом с одним — информационный щит, предупреждающий на русском, английском и китайском: территория Прибайкальского национального парка. Охраняется министерством природы.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Мы пристали к берегу у небольшого коттеджного поселка в заливе Загли, построенного с расчетом на туристов, желающих отдохнуть с удобствами. Как мы уже убедились за время экспедиции, намного больше людей предпочитает путешествовать дикарями и спать в палатках, готовить на костре, а после завтрака, погрузив вещи на катамаран, плыть дальше, пока душа не подскажет: вот оно, самое лучшее место на Байкале, да что там, на Земле — здесь надо разбивать лагерь! Так что поселок показался безлюдным. Машины еще проезжают, поднимая вдалеке облако пыли, а вот из местных жителей нам только смотритель турбазы и встретился.

Залив Загли считается самым солнечным местом в Иркутской области. Количество солнечных дней в 3 раза больше, чем в Иркутске, и не уступает кавказским курортам. Там очень удобный заход в воду. Правда, тот день, когда к острову причалили мы, оказался одним из немногих несолнечных и даже накрапывал дождичек, для купания это не помеха, напротив, ощущение, что вода в Байкале стала намного теплее.

Ольхон потрясает величием открывающейся перспективы что с воды, что с суши. Этот остров — географический и сакральный центр озера, средоточие древних легенд и исторических преданий, поэтому по нему интересно ездить.

Здесь принято повязывать разноцветные ленты: белую — символ чистоты; синюю - гармонии и спокойствия, желтую — плодородия, достатка: красную, обозначающую безопасность и силу, зеленую — процветание и голубую — долголетие. Затягивая узелки, концентрируются на этих качествах, словно привязывают к себе, опять же загадывают сокровенное.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Раньше ленты повязывали на деревьях, но когда заметили, что на них это плохо сказывается, на острове в нескольких местах протянули веревки, и теперь разноцветные язычки развеваются на них. Лент здесь очень много. Поддавшись общему настроению, их завязывают даже те, кто особо в это не верит. А еще высшим силам оставляют небольшие подарки: сладости, четки, монетки и, что удивительно, сигареты и зажигалки. Выводы напрашиваются прямо противоположные: кто-то хочет таким образом сделать приятное (капитан нашего судна тоже рассказывал, как перед выходом команда бросает в озеро и денежки, и пару сигарет, чтобы задобрить дедушку Байкала). Кто-то видимо таким образом мечтает избавиться от вредной привычки: своими ушами слышали подобную просьбу. Может, и в шутку произнесена, но прозвучала!

Поиски клада — занятие увлекательное, но за мысли каждого ручаться сложно. Вот и мы не стали никого искушать: сертификат спрятали... Сегодня уже можно сказать где, но мы отложим публикацию координат . А заодно потом выложим и фото или видеоподсказку!

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU