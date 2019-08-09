За совращение внучки суд отправил 48-летнего деда в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-09T16:04:31+03:00

Передачи дочь вряд ли будет ему носить.

Там дедушка проведет 14 лет

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Рязанский суд вынес приговор 48-летнему жителю Московской области, обвиняемому по статье «иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14 лет». Расследованием этого дела занимались следователи СУ СК РФ по Рязанской области.

К следователям обратилась жительница одного из сел региона – она написала заявление на собственного отца, обвинив его в совращении своей маленькой дочери.

Дедушка приехал в семью дочери в гости и, будучи пьян, ночью «совершил в отношении 5-летней внучки иные насильственные действия сексуального характера».

На суде он полностью признал себя виновным. Решение суда: 14 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU