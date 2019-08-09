2019-08-09T15:17:55+03:00
Происшествия

В райцентре Сасово «Нива» сбила 12-летнюю девочку на велосипеде

Пострадавшая жива, решается вопрос о переводе ее в детскую областную клиническую больницу
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В пятницу, 9 августа, в райцентре Сасово на улице Людмилы Зыкиной произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Нива» сбил велосипед, на котором ехала девочка 2007 года рождения.

Издательство «Пресса» сообщает, что велосипедистка пересекала пешеходный переход, забыв спешиться. Это противоречит правилам дорожного движения.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что ребенок получил травмы ног – наложен гипс. Ее состояние оценивается, как состояние средней тяжести. Сегодня в течении дня за девочкой будут наблюдать врачи, завтра, скорее всего, санитарным транспортом доставят в Детскую областную клиническую больницу в Рязань.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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