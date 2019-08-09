2019-08-09T12:06:30+03:00
Общество

На публичных слушаниях обсудили строительство крытого футбольного манежа в Рязани

Для обустройства парковки у участка площадью около 9 тыс. кв.м. необходимо сменить статус
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В четверг, 8 августа, на публичных слушаниях обсуждалась тема строительства в Рязани футбольного манежа.

Напомним, ранее предполагалось, что спортивный объект появится в Дягилеве, но по ряду обстоятельств (в том числе с учетом мнений местных жителей) закрытое футбольное поле «перенесли» в микрорайон Мервино к Центру единоборств.

На публичных слушаниях рассматривался вопрос о переводе земельного участка площадью около 9 тысяч квадратных метра из зоны парков и скверов, в зону вспомогательных сооружений для использования спортивных объектов для строительства там парковки. Решение комиссии по данному вопросу позже будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Финансирование строительства футбольного манежа будет осуществляться в рамках федеральной программы.

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Рады не все, но есть возможность высказать претензии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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