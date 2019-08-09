На публичных слушаниях обсудили строительство крытого футбольного манежа в Рязани

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-09T12:06:30+03:00

Для обустройства парковки у участка площадью около 9 тыс. кв.м. необходимо сменить статус

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 августа, на публичных слушаниях обсуждалась тема строительства в Рязани футбольного манежа.

Напомним, ранее предполагалось, что спортивный объект появится в Дягилеве, но по ряду обстоятельств (в том числе с учетом мнений местных жителей) закрытое футбольное поле «перенесли» в микрорайон Мервино к Центру единоборств.

На публичных слушаниях рассматривался вопрос о переводе земельного участка площадью около 9 тысяч квадратных метра из зоны парков и скверов, в зону вспомогательных сооружений для использования спортивных объектов для строительства там парковки. Решение комиссии по данному вопросу позже будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Финансирование строительства футбольного манежа будет осуществляться в рамках федеральной программы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Назначены публичные слушания по строительству в Рязани футбольного манежа

Рады не все, но есть возможность высказать претензии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU