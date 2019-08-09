2019-08-09T10:57:09+03:00
Происшествия

В Путятинском районе на трассе М-5 фура врезалась в ВАЗ-2115

Пострадали два человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 8 августа, примерно в 11.10 на 307-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области произошло серьезное ДТП.

45-летний житель Волгоградской области, управляя фурой Peterbilt, двигаясь в сторону Москвы, врезался в двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль ВАЗ-2115. За рулем «пятнадцатой» находился 25-летний житель Рязанской области.

В результате происшествия водитель ВАЗ-2115 и его 41-летняя пассажирка получили травмы и вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Обстоятельства автоаварии уточняются. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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