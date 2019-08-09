У управляющей компании в Рязани увели плохо лежащий компрессор
На Московском шоссе Рязани у сантехников увели электрический компрессор. Пока рабочие возились с системой водоснабжения в подвале, агрегат, стоящий на улице рядом с многоэтажкой, пропал. Директор управляющей компании тут же обратился в полицию, его оперативность в итоге и помогла.
Полицейские пошли по дворам – узнавать, кто что видел. В итоге нашли случайных свидетелей, заметивших мужчину с компрессором, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.
Дальше, идя по другим дворам в направлении, указанном свидетелями, оперативники так и шли «по следам», а через час пошагового преследования вышли-таки на любителя плохо лежащих компрессоров.
45-летний рязанец был пьян. Он объяснил, что идея забрать оборудование пришла спонтанно, а сделал он это, просто отключив компрессор от сети.
Кстати, до дома донести его он так и не успел. Теперь в отношении мужчины, уже судимого за кражу, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU