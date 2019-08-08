VELLCOM group: процентные ставки по ипотеке снизились, а скидки – выросли

СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-08T20:03:28+03:00

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Давнее и тесное сотрудничество VELLCOM group с крупнейшими российскими банками позволяет нам всегда подбирать для наших клиентов лучшие условия кредитования. Покупка квартиры в ипотеку – это не только возможность решить жилищный вопрос здесь и сейчас, но и ответственный шаг, который требует внимательного отношения.

Специалисты «VELLCOM group» знают все тонкости и нюансы программ ипотечного кредитования и с радостью проконсультируют вас в отделе продаж.

Уважаемые клиенты, с 6 августа 2019 года Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам и увеличил скидку на ипотеку для зарплатных клиентов.

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 9,1%.

– Снижение составит до 0,7 п.п. (процентных пункта) на основную линейку продуктов ипотечного кредитования;

– Дисконт на ипотеку для зарплатных клиентов Сбербанка составит 0,5 п.п. (ранее – 0,3 п.п.).

– Мы анализируем возможности клиента и сопоставляем их с условиями различных ипотечных программ банков. Помогаем выбрать объект в нашей новостройке, который подойдет клиенту и удовлетворит его потребности, – отмечают в компании.

Полные условия кредитных программ и актуальные ставки уточняйте в отделе продаж VELLCOM group по телефону 300-707.

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ИСТОЧНИК KP.RU