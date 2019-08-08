В «Единой России» помогут школам комплексно подготовиться к началу учебного года

СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-08T18:49:07+03:00

В партии обратили внимание, что помощь, как руководству школ, так и родительскому сообществу будет оказываться не только в преддверии Дня знаний

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В преддверии 1 сентября активисты «Единой России» проведут всероссийскую акцию по оказанию школам всесторонней помощи в подготовке к началу учебного года — уборке, озеленении школьной территории, ремонте и покраске заборов, обеспечении инвентарем и декорациями для школьных детских театров. После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность. Об этом сообщила координатор партпроекта «Новая школа», член президиума Генсовета Алена Аршинова.

– «Единая Россия» проведет всероссийскую акцию по подготовке школ к началу учебного года. Суть акции заключается в оказании учебным заведениям конкретной помощи, в которой они нуждаются перед началом образовательного процесса. К проведению мероприятий будут привлечены депутаты всех уровней от «Единой России», активисты партийных проектов и «Молодой Гвардии», сторонники партии, — рассказала она.

После завершения всех работ партийцы и родители школьников проведут совместные выезды в учебные заведения, чтобы оценить их готовность к открытию 1 сентября.

–Особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. При необходимости активисты будут фиксировать недостатки, устранение которых представители «Единой России» возьмут на личный контроль, — подчеркнула депутат.

Кроме того, Алена Аршинова обратила внимание, что помощь как руководству школ, так и родительскому сообществу будет оказываться не только в преддверии Дня знаний.

– Партия и «Молодая Гвардия» готовы оказывать разностороннюю помощь школам по запросу родительского сообщества и администраций учебных заведений в течение всего года, – заключила член президиума Генсовета «Единой России».

По ее словам, поддержка школ и создание комфортных условий для учителей и учеников — одно из основных направлений деятельности партии как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Единая Россия» слышит родителей школьников и отвечает на их запросы, представители партии готовы нести ответственность за данные обещания», — добавила депутат.

В свою очередь, председатель Координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов рассказал, что активисты МГЕР организуют локальную помощь образовательным учреждениям по всей России в ремонте классов и спортивных залов, а также благоустройстве территории.

– Сейчас в реестре уже 37 заявок от общеобразовательных и спортивных школ, техникумов, колледжей, домов творчества. В ежедневном режиме реестр пополняется. Уверен, что удастся помочь каждому региону нашей страны, — заключил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU