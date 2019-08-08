Кинотеатр «Люксор» приглашает рязанцев на «Ночь кино»
Зрители увидят два хоррора – «Вельзевул» и новинку недели «Страшные истории для рассказа в темноте»
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В свое время серия детских книг «Страшные истории для рассказа в темноте» перепугала массу детей по всему Западу. Теперь же, благодаря Гильермо дель Торо, те самые кошмары, от которых стынет кровь в жилах, станут почти реальностью.
9 августа в 22:00 зрителей кинотеатра «Люксор» ждет, где каждый сможет найти себя и свой страх.
В этот раз зрители увидят два хоррора «Вельзевул» и новинку недели «Страшные истории для рассказа в темноте» по стоимости билета за один фильм – 300 рублей.
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На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU