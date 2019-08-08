В Рязанской области пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-08T17:03:00+03:00

Его местонахождение неизвестно с 5 августа

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В Рязанской области разыскивается 14-летний Геннадий Войцеховский. Его местонахождение неизвестно с 5 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры отмечают, что подросток может находиться в любом районе.

Особая примета пропавшего - вертикальный шрам посередине подбородка. Также в ориентировке указаны следующие приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы короткие светло-русые. Одет подросток был в чёрную толстовку с капюшоном, синюю майку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.

Поисковикам нужна помощь добровольцев. С информацией просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU