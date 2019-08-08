2019-08-08T16:55:43+03:00
Общество

День четвертый – место для клада, наконец, нашли: отчет команды Приобанка из путешествия на Байкал

Слиток серебра, возможно, останется-таки в заповеднике «Байкало-Ленский»
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Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.
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Команда Приобанка продолжает путешествие по Байкалу в рамках проекта «Красоты России». Отчеты в дневнике за первый день, второй и третий.

Итак, день четвертый.

6 августа подходим к Солонцовому озеру, обойдя большой и малый Солонцовый мыс. Вода в этом водоеме намного теплее, чем в Байкале, потому что они не сообщаются между собой. С одной стороны оно закрыто от ветров горами, с другой — перелеском, который тянется вдоль всего берега параллельно Байкалу. Озерко так и манит, поблескивая водой, но сначала решаем обогнуть его по галечной косе. Отойдя метров 30 от корабля, натыкаемся на табличку: Государственный Природный заповедник «Байкало-Ленский». Вход воспрещен!

Пока шли сюда, видели следы медведя и какого-то копытного, так что предупреждающий щит весьма кстати. Животным спокойнее, да и незваных гостей на этой заповедной территории никто не съест, если люди отнесутся к надписи с должным вниманием. Но таких, видно, немного на берегу встречаются следы колес, отпечатки обуви... Мы решаем вглубь заповедника не ходить, зато обдумываем возможность оставить клад здесь. Ориентир – крайний левый щит (всего таких вдоль берега нам встретилось три).

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Как всегда есть возражения, что сюда могут не добраться и за десять лет. С другой стороны, следы колес свидетельствуют об обратном. Наши сомнения закончились, как только мы вновь вышли на косу между Байкалом и Солонцовым озером: к берегу причаливает сразу два катамарана. Это туристы, с которыми мы пересеклись на Мужинае. Пристали, чтобы пообедать.

Прятать клад или нет в этом месте? Вновь откладываем окончательное решение. У нас еще будет время, чтобы вернуться...

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

Фото: Пресс-служба Прио-Внешторгбанка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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