В рязанской глубинке разъяренный муж угрожал супруге топором

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-08T15:12:49+03:00

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Полицейские из Милославского района свели на нет семейный конфликт, который мог закончиться трагедией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 50-летняя жительница деревни Данилово. Женщина рассказала, что муж во время ссоры угрожал ее убить. По словам испуганной жены, в качестве последнего аргумента 63-летний мужчина схватился за топор и начал им размахивать.

Выехавшие на место полицейские быстро усмирили дебошира. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

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ИСТОЧНИК KP.RU