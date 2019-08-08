2019-08-08T15:12:49+03:00
Происшествия

В рязанской глубинке разъяренный муж угрожал супруге топором

Трагедии не случилась благодаря своевременному вмешательству полиции
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
Изменить размер текста:

Полицейские из Милославского района свели на нет семейный конфликт, который мог закончиться трагедией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 50-летняя жительница деревни Данилово. Женщина рассказала, что муж во время ссоры угрожал ее убить. По словам испуганной жены, в качестве последнего аргумента 63-летний мужчина схватился за топор и начал им размахивать.

Выехавшие на место полицейские быстро усмирили дебошира. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель рязанской глубинки отработает 180 часов за угрозу убийством

Во время пьяной ссоры он приставил нож к горлу знакомого. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День четвертый – место для клада, наконец, нашли: отчет команды Приобанка из путешествия на Байкал
В Рязанской области появится юношеская спортивная школа по хоккею
В Рязанской области прогнозируются град и сильный ветер
В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали двух детей - прокуратура
Рязанские аграрии преодолели планку в 1 миллион тонн зерна
Рязанскому дольщику построили квартиру меньше, чем полагалось по договору
Дольщик из Рязани отсудил у московского застройщика 1,3 миллиона рублей
Мотоциклист сбил 60-летнюю рязанку на пешеходном переходе
На трассе в Спасском районе фура Volvo опрокинулась в кювет
Массовое отключение холодной воды в Рязани связано с аварией
В Рязанской области участились случаи смертельного отравления алкоголем
В центре Рязани горел жилой дом, очевидцы говорят о поджоге
Рязанскую БСМП достроят к концу августа
Рязанцы увидят лучшие уличные театры России и мира
Рязанские предприниматели показали, чем порадуют гостей «Новогодней столицы — 2020»
Рязанец, учинивший расправу над матерью из-за наследства, предстанет перед судом
В Рязани на форуме древних городов выступит дуэт «АИГЕЛ»
Естественная убыль населения в Рязанской области за полгода превысила 4000 человек