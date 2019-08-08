В рязанской глубинке разъяренный муж угрожал супруге топором
Полицейские из Милославского района свели на нет семейный конфликт, который мог закончиться трагедией. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть обратилась 50-летняя жительница деревни Данилово. Женщина рассказала, что муж во время ссоры угрожал ее убить. По словам испуганной жены, в качестве последнего аргумента 63-летний мужчина схватился за топор и начал им размахивать.
Выехавшие на место полицейские быстро усмирили дебошира. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель рязанской глубинки отработает 180 часов за угрозу убийством
Во время пьяной ссоры он приставил нож к горлу знакомого. (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU