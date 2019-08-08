2019-08-08T14:59:48+03:00
Общество

В Рязанской области прогнозируются град и сильный ветер

Ночью местами пройдет сильный дождь, а вообще осадки ожидаются во всем регионе
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 9 августа. Ожидается дождь, ночью местами сильный. В ряде районов возможна гроза и даже град.

Также метеорологи предсказывают усиление ветра до 10-15 м/с, а кое-где при порывах его скорость достигнет 18-23 м/с.

Температура воздуха составит +13...+18 градусов ночью и +19...+24 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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