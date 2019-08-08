2019-08-08T12:19:47+03:00
Недвижимость

Дольщик из Рязани отсудил у московского застройщика 1,3 миллиона рублей

Сумма столь большая из-за крайне долгого откладывания новоселья
Мария БЛИНОВА
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Апелляция застройщику не помогла.Апелляция застройщику не помогла.
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Советского райсуда города. Речь идет о тяжбе между жителем облцентра и ООО «СВЕ КОМПАНИ», сообщает пресс-служба суда.

Еще в конце 2014 года мужчина заключил с этим застройщиком договор на покупку квартиры в строящемся доме – многоэтажка с его будущей однушкой возводилась в Московской области. Дольщик полностью оплатил квартиру и ждал новоселья – оно должно было состояться не позднее осени 2017-го.

Однако ни тогда, ни позже, заветного переезда мужчина так и не дождался. И лишь в начале 2019-го (!) потребовал у застройщика положенную по закону неустойку. На претензию в «СВЕ КОМПАНИ» не отреагировали, тогда мужчина пошел в суд.

Там застройщик, так и не смог доказать свою невиновность в затягивании строительства. В итоге суд взыскал с него в пользу дольщика почти 1,3 млн рублей – это в сумме неустойка, компенсация морального вреда и штраф.

Застройщик не согласился и обратился в Рязанский областной суд. Однако последний оставил решение райсуда без изменений. Его решение уже вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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