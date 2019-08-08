Массовое отключение холодной воды в Рязани связано с аварией

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-08T09:53:14+03:00

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В Советском и Октябрьском районах Рязани 7 августа была прекращена или снижена подача холодной воды в дома. Как сообщает пресс-служба городской администрации о ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, это связано с аварийной ситуацией на водопроводе.

«Водоканал» приступил к ремонту в ночь на 8 августа, однако до утра завершить работы не удалось. Возобновить водоснабжение планируется к 11.00.

Администрация Рязани извинилась перед горожанами за временные неудобства, но с учетом форс-мажорных обстоятельств попросила отнестись к работе муниципального предприятия с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU