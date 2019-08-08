2019-08-08T09:53:14+03:00
Недвижимость

Массовое отключение холодной воды в Рязани связано с аварией

Работы начались ночью, а восстановить водоснабжение планируется к 11.00
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Советском и Октябрьском районах Рязани 7 августа была прекращена или снижена подача холодной воды в дома. Как сообщает пресс-служба городской администрации о ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, это связано с аварийной ситуацией на водопроводе.

«Водоканал» приступил к ремонту в ночь на 8 августа, однако до утра завершить работы не удалось. Возобновить водоснабжение планируется к 11.00.

Администрация Рязани извинилась перед горожанами за временные неудобства, но с учетом форс-мажорных обстоятельств попросила отнестись к работе муниципального предприятия с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24