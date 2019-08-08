В Рязанской области участились случаи смертельного отравления алкоголем

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-08T10:51:16+03:00

За январь-июнь 2019-го в Рязанской области умерло на 237 меньше, чем за тот же период 2018 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Их количество по сравнению с первым полугодием 2018-го увеличилось на 71%

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Рязаньстат привел данные о смертности населения за первое полугодие 2019-го. Всего за январь-июнь умерли 8726 человек, что на 237 меньше, чем за тот же период 2018-го.

Что касается причин гибели людей, то увеличилось число летальных исходов из-за случайного отравления алкоголем, а также инфекционных и паразитарных болезней (на 71% и 22% соответственно). Кроме того, ухудшился показатель смертей от новообразований – с 218 до 218,7 случаев на 100 тысяч человек.

Остальные значения, как относительные, так и абсолютные, уменьшились. Произошло меньше самоубийств – 19 против 29, убийства – 8 против 14, случайных утоплений – 4 против 9. Значительно меньше жизней унесли болезни органов дыхания (на 173) и системы кровообращения (на 56).

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ИСТОЧНИК KP.RU