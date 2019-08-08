Рязанскую БСМП достроят к концу августа

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-08T09:29:44+03:00

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Новую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) планируют построить к концу августа. Об этом сообщил ТКР. На строительство и приобретение оборудования потратили почти 4,5 миллиарда рублей, 850 миллионов - из областного бюджета.

БСМП сможет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь одновременно 540 пациентам. В новой больнице, в частности, будут отделения хирургии, гинекологии, травматологии. Больничные палаты рассчитаны на одного, двух и четырех пациентов. В здании предусмотрено 16 операционных блоков, 14 лифтов со звуковым оповещением.

- Сейчас мы выполнили 97 % отделочных работ, остается чистовая отделка на 1 этаже, входная группа и элементы благоустройства. На завершающем этапе отделка палат, — рассказал министр строительного комплекса Рязанской области Вячеслав Меньшов.

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ИСТОЧНИК KP.RU