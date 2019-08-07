2019-08-07T20:26:00+03:00
Звезды

Рязанцы увидят лучшие уличные театры России и мира

Стационарные спектакли пройдут на всех театральных площадках областного центра
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
В Рязани пройдет II Международный форум древних городов. Фото: ИД "Пресса".В Рязани пройдет II Международный форум древних городов. Фото: ИД "Пресса".
Изменить размер текста:

Открытие II Международного форума древних городов состоится 14 августа в 20.30. Об этом стало известно на брифинге, который прошел 7 августа в региональном министерстве культуры и туризма.

Гостям и жителям региона будет представлено шоу об истории зарождения и развития театрального искусства. Особенностью этого года станет широкое выступление ведущих уличных российских театров, постановки которых можно будет увидеть 16 и 17 августа.

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов приоткрыл занавес:

- В этом году мы принимаем костюмированный театр на ходулях «Шоу великанов» из Евпатории, огненное шоу «Театр ЭКС» из Москвы, «Пластилиновый дождь» из Самары, московские «Эскизы в пространстве», театр «СоЛу» из Санкт-Петербурга и столичный «Антикварный цирк».Ряд спектаклей на улицах города представят Рязанский театр кукол и областной театр драмы.

В рамках церемонии закрытия 17 августа пройдет своеобразный карнавал-шествие от Театральной площади до цирка, прозвучат произведения в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Завершится вечер шоу известного театра огня «ЭКС».

На рязанских театральных площадках выступят коллективы Ереванского Государственного Русского драматического театра имени К.С. Станиславского, Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Свое мастерство и степень служения Мельпомене покажут актеры и режиссеры Казанского государственного театра юного зрителя, Пловдивского театра (Болгария), театров «ZERO EN CONDUCTA» (Испания), «Скала» (Кипр) и «Мавриги» (Узбекистан). В рамках форума попробуют свои силы студенческие и молодежные театры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские предприниматели показали, чем порадуют гостей «Новогодней столицы — 2020»
Рязанец, учинивший расправу над матерью из-за наследства, предстанет перед судом
В Рязани на форуме древних городов выступит дуэт «АИГЕЛ»
Естественная убыль населения в Рязанской области за полгода превысила 4000 человек
День третий – Ледяная река и море рыбы: отчет команды Приобанка из путешествия на Байкал
Утром на одной из улиц поселка Старожилово жители обнаружили обожженный труп
Рязанец Олег Ершов продолжает покорять вершины спортивного Олимпа
Тело утонувшего под Рязанью рыбака достали водолазы
В четверг рязанская Горроща останется без холодной воды
В четверг в Рязанской области потеплеет до +27
С рынка в Сасове украли велосипед без педалей
Задержанного за убийство бывшей жены рязанца отправили в СИЗО
За секс на улице с несовершеннолетней рязанца отправят в колонию
7 августа в Рязани завершается прием заявок на легкоатлетический забег
В Шиловском районе газ будут отключать в два захода
Рязанский недоросль ограбил 94-летнюю пенсионерку
Минтранс: дороги пяти улиц Рязани в этом году отремонтируют полностью
На станции «Рязань-1» горел контейнер с оборудованием
Рязанца, который не мог получить жизненно важное лечение, спасли редкой операцией
Под Рязанью мужчина вывалился из лодки и утонул
С 7 августа и на две недели Песочня в Рязани осталась без горячей воды
Работницу рязанского «Сбербанка» осудили за мошенничество на 3 миллиона
В рязанском палаточном лагере для детей прокуратура нашла немало нарушений
В электропоезде Москва – Рязань умер пассажир