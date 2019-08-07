Рязанцы увидят лучшие уличные театры России и мира

7 Авг. 20:26 2019-08-07T20:26:00+03:00

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Открытие II Международного форума древних городов состоится 14 августа в 20.30. Об этом стало известно на брифинге, который прошел 7 августа в региональном министерстве культуры и туризма.

Гостям и жителям региона будет представлено шоу об истории зарождения и развития театрального искусства. Особенностью этого года станет широкое выступление ведущих уличных российских театров, постановки которых можно будет увидеть 16 и 17 августа.

Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов приоткрыл занавес:

- В этом году мы принимаем костюмированный театр на ходулях «Шоу великанов» из Евпатории, огненное шоу «Театр ЭКС» из Москвы, «Пластилиновый дождь» из Самары, московские «Эскизы в пространстве», театр «СоЛу» из Санкт-Петербурга и столичный «Антикварный цирк».Ряд спектаклей на улицах города представят Рязанский театр кукол и областной театр драмы.

В рамках церемонии закрытия 17 августа пройдет своеобразный карнавал-шествие от Театральной площади до цирка, прозвучат произведения в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Завершится вечер шоу известного театра огня «ЭКС».

На рязанских театральных площадках выступят коллективы Ереванского Государственного Русского драматического театра имени К.С. Станиславского, Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Свое мастерство и степень служения Мельпомене покажут актеры и режиссеры Казанского государственного театра юного зрителя, Пловдивского театра (Болгария), театров «ZERO EN CONDUCTA» (Испания), «Скала» (Кипр) и «Мавриги» (Узбекистан). В рамках форума попробуют свои силы студенческие и молодежные театры.

ИСТОЧНИК KP.RU