2019-08-07T17:49:42+03:00
Происшествия

Рязанец, учинивший расправу над матерью из-за наследства, предстанет перед судом

Пожилая женщина завещала свой дом другому человеку, с чем отпрыск не желал мириться
Антон КОНОВАЛОВ
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Передано в суд дело жителя Рязани, который обвиняется в расправе над своей матерью. Она завещала свой дом другому, постороннему, человеку (и на то наверняка были причины), отпрыск же с таким решением мириться не хотел.

Напившись, обделенный сын до смерти избил больную престарелую женщину, причем сделал это с особой жестокостью - нанес более тридцати ударов руками и ногами. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие сполна доказало его причастность к содеянному.

Судят мужчину по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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