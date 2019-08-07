2019-08-07T17:02:27+03:00
Общество

Естественная убыль населения в Рязанской области за полгода превысила 4000 человек

Люди стали реже вступать в брак, но и разводов стало гораздо меньше
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Рязаньстат рассказал о демографической ситуации за первое полугодие 2019-го. Согласно опубликованным данным, естественная убыль населения в регионе составила 4077 человек.

На свет за январь-июнь появились 4649 детей – на 455 меньше, чем за тот же период прошлого года. Умерли 8726 человек, что на 237 меньше, чем в 2018-м.

Люди стали реже вступать в брак - их показатель на 1000 человек упал на 8,3%. Аналогичный показатель для разводов тоже снизился, причем, что не может не радовать, сразу на 26,2%.

Также статистика говорит о миграционном приросте населения в 1592 человека. Это разница между приехавшими в Рязанскую область и уехавшими из нее людьми. Примечательно, что в зарубежные страны отправились жить 2143 человека, что аж в 1,5 раза больше прошлогоднего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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