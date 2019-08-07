2019-08-07T16:50:08+03:00
Общество

День третий – Ледяная река и море рыбы: отчет команды Приобанка из путешествия на Байкал

А клад пока так и не спрятали…
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Команда Приобанка продолжает путешествие по Байкалу в рамках проекта «Красоты России». Отчет о первом дне здесь, материал о втором – тут. Итак, день третий…

Утро начинается с предложения порыбачить. Недалеко от того места, где в озеро впадает речка Ледяная, ловится хариус. Везет даже новичкам. Удочки забрасывают с кормы, а вот на берег в этом месте не выбраться.

.

.

– Здесь ваш клад никто не найдет. В этих местах если и оказываются люди, то только рыбаки, которые приезжают на Ледяную, – остужает наш пыл гид.

И впрямь обычно на берегу мы хоть кого-нибудь встречали, но не в этот раз. Ни одного человека. Трогаемся дальше. Отплывая, видим на вершинах гор снег. Не зря эту реку называют Ледяной. Длиной она около 5 км, впадает в Байкал по глубокому ущелью, куда проникает мало солнечного цвета, и образовавшийся за зиму лед иногда не успевает растаять. Толщина льда в устье достигает 4 метров. Образуемая рекой наледь напоминает собой замерзший водопад. Севернее впадения речки Ледяной в Байкал расположены многочисленные мысы, поросшие смешанным лесом: Песчано-каменистый Елохин, низкий галечный Малый Черемшаный, каменистый Хибелен, на берегу которого стоит зимовье; Мужинай с крутыми берегами... Всюду необыкновенно прозрачная вода. И то, что она тоже «леденит» (очень холодная), уже никого не пугает. Тем более галька на берегу обжигает, можно загорать после купания.

Смотришь на сосны и кажется, даже они бегут к воде: еще секунда — и бросятся со скалистых берегов в прозрачную прохладу — вытянулись в струнку и, как на цыпочках, замерли на занесенных над песком корнях...

.

.

В камнях много расщелин, встречаются нависшие скалы, образующие подобие пещер. Они слишком маленькие, чтобы их можно было так назвать, но воображение будоражат. В одном из таких мест и решили устроить тайник, нашли подходящее место и сделали подсказку: выложили галькой на песке «Рязань», но... Но гид вновь возвращает нас к реальности. Снова звучит справедливое: «Не найдут!».

Опять садимся на корабль. Еще один переход. На этот раз до небольшого озерка. От Байкала его отделяет галечная коса: вода смягчила форму камешков и убрала углы, но цвет не растворить. Он у каждого свой. Встречаются белые, серые, нежно-розовые, чуть-чуть зеленоватые и насыщенно-хвойного цвета, с прожилками и однотонные... Место неплохое, но вот уж здесь много туристов. Встают с палатками и отдыхают на берегу. Закладку тайника вновь откладываем.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские предприниматели показали, чем порадуют гостей «Новогодней столицы — 2020»
Рязанец, учинивший расправу над матерью из-за наследства, предстанет перед судом
В Рязани на форуме древних городов выступит дуэт «АИГЕЛ»
Естественная убыль населения в Рязанской области за полгода превысила 4000 человек
Утром на одной из улиц поселка Старожилово жители обнаружили обожженный труп
Рязанец Олег Ершов продолжает покорять вершины спортивного Олимпа
Тело утонувшего под Рязанью рыбака достали водолазы
В четверг рязанская Горроща останется без холодной воды
В четверг в Рязанской области потеплеет до +27
С рынка в Сасове украли велосипед без педалей
Задержанного за убийство бывшей жены рязанца отправили в СИЗО
За секс на улице с несовершеннолетней рязанца отправят в колонию
7 августа в Рязани завершается прием заявок на легкоатлетический забег
В Шиловском районе газ будут отключать в два захода
Рязанский недоросль ограбил 94-летнюю пенсионерку
Минтранс: дороги пяти улиц Рязани в этом году отремонтируют полностью
На станции «Рязань-1» горел контейнер с оборудованием
Рязанца, который не мог получить жизненно важное лечение, спасли редкой операцией
Под Рязанью мужчина вывалился из лодки и утонул
С 7 августа и на две недели Песочня в Рязани осталась без горячей воды
Работницу рязанского «Сбербанка» осудили за мошенничество на 3 миллиона
В рязанском палаточном лагере для детей прокуратура нашла немало нарушений
В электропоезде Москва – Рязань умер пассажир