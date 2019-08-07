Утром на одной из улиц поселка Старожилово жители обнаружили обожженный труп
В среду, 7 августа, примерно в половине девятого утра в Кораблинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области, курирующий в том числе и Старожиловский район, поступила информация об обнаружении на улице поселка Старожилово обожженного трупа. Следователи незамедлительно отправились на место.
На одежде и теле погибшего действительно были выявлены следы термического воздействия. Личность его установлена. Это местный мужчина, имевший работу. Также известно, что в момент смерти он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, мужчина самостоятельно свел счеты с жизнью.
В настоящее время по данному факту Следственный комитет проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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