Рязанец Олег Ершов продолжает покорять вершины спортивного Олимпа

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-07T15:30:46+03:00

Пловец-ветеран стал призером Европейских игр категории «Мастерс-2019», которые проводятся раз в 4 года

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С 26 июля по 4 августа в итальянском Турине прошли Европейские игры категории «Мастерс-2019» по плаванию. Примечательно, что они, подобно Олимпиадам, проводятся раз в 4 года, отсюда их высокий статус. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта. ,

В национальную сборную вошли 14 женщин и 34 мужчины, среди них был и представитель города Рязани. Это спортсмен клуба ветеранов плавания «Мещера», победитель и призер всероссийских и мировых чемпионатов Олег Ершов. Итогом его выступлений стало «серебро» на дистанции 100 метров брассом и бронзовая медаль на пятидесяти метрах. В составе комбинированной эстафеты рязанский пловец-ветеран стал также обладателем «бронзы».

ИСТОЧНИК KP.RU