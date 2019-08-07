Рязанец Олег Ершов продолжает покорять вершины спортивного Олимпа
С 26 июля по 4 августа в итальянском Турине прошли Европейские игры категории «Мастерс-2019» по плаванию. Примечательно, что они, подобно Олимпиадам, проводятся раз в 4 года, отсюда их высокий статус. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта. ,
В национальную сборную вошли 14 женщин и 34 мужчины, среди них был и представитель города Рязани. Это спортсмен клуба ветеранов плавания «Мещера», победитель и призер всероссийских и мировых чемпионатов Олег Ершов. Итогом его выступлений стало «серебро» на дистанции 100 метров брассом и бронзовая медаль на пятидесяти метрах. В составе комбинированной эстафеты рязанский пловец-ветеран стал также обладателем «бронзы».
ИСТОЧНИК KP.RU