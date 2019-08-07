Тело утонувшего под Рязанью рыбака достали водолазы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-07T15:22:58+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром в среду, 7 августа, в Рязани неподалеку от села Борки в реке Оке утонул мужчина. От случайных очевидцев было известно, что погибший вывалился из резиновой лодки. Тело погибшего искали пять сотрудников Центральной поисково-спасательной станции Рязани, в том числе три водолаза.

После обеда поиски увенчались успехом - утонувшего рыбака подняли на поверхность. Также спасатели обнаружили на месте трагедии надувную резиновую лодку и автомобиль, на котором предположительно приехал мужчина. Личность погибшего устанавливается.

По данному факту Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU