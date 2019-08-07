2019-08-07T15:27:51+03:00
Недвижимость

В четверг рязанская Горроща останется без холодной воды

Десятки домов отключат от ХВС до пяти вечера
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Отключение на этот раз довольно масштабное.Отключение на этот раз довольно масштабное.
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В четверг, 8 августа, в Рязани будут отключать холодную воду. По информации горадминистрации, это необходимо для ремонта водопровода.

С 9.00 до 17.00 холодной воды не будет по адресам:

– ул. Гоголя, д. 28, д. 32, д. 34/6, д. 36, д. 33, д. 33а, д. 35 и с корпусами;

– проезд Островского, д. 2/23, д. 3 (д/сад №73), д. 4, д. 4а, д. 5, д. 7, д. 9;

– ул. Островского, д. 21 корп. 1, д. 24 корп. 1, д. 11, д. 13, д. 15, д. 15а (д/сад-ясли), д. 17, д. 19, д. 16, д. 14, д. 12;

– ул. Гагарина, д. 80, д. 82, д. 86, д. с 140 по 142, д. 59;

– ул. Полетаева, д. 29а, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 29, д. 29 корп. 1, д. 25 корп. 1, д. 27 корп. 1, д. 27, д. 33/67, д. 19, д. 20/8, д. 22 корп. 1, д. 22, д. 24, д. 26, д. 26 корп. 1, д. 28, д. 30, д. 34, д. 33/67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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