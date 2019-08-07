Задержанного за убийство бывшей жены рязанца отправили в СИЗО

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-07T14:30:52+03:00

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Советский районный суд Рязани избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 32-летней женщины, воспитательницы детского сада. Бывшего мужа убитой поместили в СИЗО на 2 месяца.

Пресс-служба суда раскрыла некоторые подробности уголовного дела. 4 августа предполагаемый душегуб пришел к экс-супруге и спросил разрешения отвезти их общих детей к своим родителям. Женщина отказала, что послужило толчком для словесного конфликта. В ходе ссоры мужчина достал из кармана раскладной нож и воткнул его в нижней отдел шеи потерпевшей, которая в тот момент стояла к нему спиной.

Примечательно, что сам подозреваемый против заключения под стражу не возражал. Адвокат же попросил более мягкой меры пресечения, сославшись на состояние аффекта подзащитного, однако суд удовлетворил ходатайство следователя.

ИСТОЧНИК KP.RU