7 августа в Рязани завершается прием заявок на легкоатлетический забег

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-07T12:21:26+03:00

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9 августа в 18.30 будет дан старт легкоатлетическому забегу проекта «Бежим круглый год». Он пройдет на Лыбедском бульваре Рязани и будет посвящен 80-летию празднования Дня физкультурника.

Забег несколько необычный – в нем могут принять только дети и подростки в возрасте от шести до пятнадцати лет. Крайнее время подачи заявок – 18:00 7 августа. Их можно подать в управление по физической культуре и массовому спорту по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, или же, что намного удобнее, по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru . Контактный телефон: 25-51-36.

Победителей и призеров ждут ценные призы – уточняет пресс-служба городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU