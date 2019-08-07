В Шиловском районе газ будут отключать в два захода

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-07T12:21:01+03:00

В каждом случае без него на пять дней останется дюжина сел и деревень

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В Шиловском районе планируется отключение газа. Причина – работы на газопроводе, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С полудня 12 августа до середины дня 16 августа «голубого топлива» не будет в селах Инякино, Ирицы, Надеино, Терехово, Боровое, Тырново, Сельцо-Сергиевка, Аделино, Дубровка и Наследничье, а также в двух деревнях – Полтавка и Акулово.

С часа дня 13 августа до обеда 17 августа газ отключат в селах Борки, Ерахтур, Нармушадь, Куземкино, Занино-Починки, Свинчус, Рубецкое, Копаново, Большие-Пекселы и в деревнях Малые Пекселы и Ладышкино.

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ИСТОЧНИК KP.RU