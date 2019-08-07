Рязанский недоросль ограбил 94-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-07T11:58:51+03:00

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В полицию обратилась 94-летняя (!) пенсионерка. Она сообщила, что днем около ее дома на улице Зубковой молодой человек вырвал у нее сумку с продуктами питания и убежал. В ней было еще и 1200 рублей.

На место немедленно выехали сотрудники ОМВД Октябрьского округа. Они составили со слов пострадавшей описание внешности «бегуна». С этой ориентировкой участковые уполномоченные полиции начали обход ближайших дворов, где вскоре нашли человека, который узнал по описанию своего знакомого, проживающего на другом конце города.

Оперативники разыскали 16-летнего молодого человека и установили, что он причастен к ограблению. Тот рассказал, что пожилая женщина с продуктовой сумкой показалась ему легкой добычей. Похищенные деньги он потратил за час. В ходе расследования полицейские выяснили, что абсолютно беспринципный недоросль ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что решается вопрос о возбуждении в отношении подростка уголовного дела по ст.161 УК РФ (Грабеж).

ИСТОЧНИК KP.RU