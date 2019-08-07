Минтранс: дороги пяти улиц Рязани в этом году отремонтируют полностью

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-07T11:40:19+03:00

Еще восемь приведут в порядок не на всем протяжении, а частично

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В этом году в Рязани отремонтируют дороги на 13 улицах, сообщает региональный минтранс. Из них пять – на всем протяжении. Это улицы Гагарина, Грибоедова, Подгорная, Связи и Спортивная.

Еще на восьми улицах отремонтируют отдельные участки:

– Московское шоссе (от д. №7 до трассы М-5 «Урал»);

- улица Свободы, в том числе и площадь Свободы (участки: Окское шоссе – Радищева, Горького – Чапаева);

- улица Старореченская (от д. №54 до д. №2 к.2);

- улица Либкнехта (Затинная – Подгорная);

- улица Садовая (Вознесенская – Свободы);

- улица 10-я Линия (9-я Линия – Ленинского Комсомола);

- улица Чкалова (Вокзальная – Весенняя);

- улица Кальная (от д. №44 до улицы Быстрецкой).

Общая протяженность ремонтируемого полотна – 14,5 км. В сумме на все работы потратят более 350 млн. рублей. За эти деньги подрядчики снимут старый асфальт, заменят бордюры, затем уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах. В финале – нанесут износостойкую разметку и установят дорожные знаки.

– Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который рассчитан до конца 2024 года. Перечень будущих объектов находится в стадии разработки, – говорится в сообщении министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. – В этом году завершить все намеченные работы подрядчики должны в октябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU