На станции «Рязань-1» горел контейнер с оборудованием
На движение поездов инцидент не повлиял
Фото: соцсеть "ВКонтакте", сообщество "Новости Рязани ВКонтакте"
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Ночью с 6 на 7 августа на станции Рязань-1 в парке отстоя поездов произошло возгорание в контейнере с оборудованием. Пресс-служба Московской железной дороги сообщает, что пожар случился на удалении от пассажирских платформ.
По словам очевидцев, опубликовавших фотографии происшествия, огонь потушили примерно через 40 минут.
В ликвидации огня были задействованы силы городских пожарных расчетов. При пожаре никто не пострадал, на работу станции и движения поездов этот инцидент не повлиял.
Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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