На станции «Рязань-1» горел контейнер с оборудованием

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-07T11:42:11+03:00

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Ночью с 6 на 7 августа на станции Рязань-1 в парке отстоя поездов произошло возгорание в контейнере с оборудованием. Пресс-служба Московской железной дороги сообщает, что пожар случился на удалении от пассажирских платформ.

По словам очевидцев, опубликовавших фотографии происшествия, огонь потушили примерно через 40 минут.

В ликвидации огня были задействованы силы городских пожарных расчетов. При пожаре никто не пострадал, на работу станции и движения поездов этот инцидент не повлиял.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU