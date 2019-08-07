Работницу рязанского «Сбербанка» осудили за мошенничество на 3 миллиона

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-07T09:30:49+03:00

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В Шацке вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Представшая перед судом женщина, работая заместителем руководителя отделения «Сбербанка», похитила почти 3,4 миллиона рублей.

С декабря 2014 года по ноябрь 2017-го следствие насчитало четыре эпизода преступлений. Уличенная в них сотрудница свою вину отрицать не стала, согласилась с обвинениями и раскаялась в содеянном. Это и помогло ей вместо реального срока получить 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, с мошенницы взыскали весь причиненный ущерб. Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU