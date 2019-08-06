В электропоезде Москва – Рязань умер пассажир
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего
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Во вторник, 6 августа, на станции Выхино в Москве сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту скоропостижной смерти одного из пассажиров электропоезда Москва – Рязань. Об этом сообщает агентство ТАСС. Информацию о смерти пассажира в линейный отдел передал машинист поезда. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства, приведшие к трагическому исходу.
Из-за ЧП произошел сбой в расписании. Электропоезд задержали примерно на 50 минут. В настоящее время движение по ветке восстановлено в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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