В электропоезде Москва – Рязань умер пассажир

6 Авг. 21:57 2019-08-06T21:57:13+03:00

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Во вторник, 6 августа, на станции Выхино в Москве сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту скоропостижной смерти одного из пассажиров электропоезда Москва – Рязань. Об этом сообщает агентство ТАСС. Информацию о смерти пассажира в линейный отдел передал машинист поезда. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства, приведшие к трагическому исходу.

Из-за ЧП произошел сбой в расписании. Электропоезд задержали примерно на 50 минут. В настоящее время движение по ветке восстановлено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU