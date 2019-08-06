2019-08-06T18:04:45+03:00
Происшествия

Второго пострадавшего в ужасной аварии с микроавтобусом доставили в Рязань

Он получил травмы головы, многочисленные переломы и находится в тяжелом состоянии
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Фото: предоставлено очевидцем.Фото: предоставлено очевидцем.
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Следом за 12-летним мальчиком в Рязань эвакуировали еще одного пострадавшего в ужасной аварии на трассе М-5 в Сасовском районе. Это мужчина 38 лет, который после ДТП был госпитализирован в Шацк с травмами головы и многочисленными переломами. В Областную клиническую больницу его перевезли в тяжелом состоянии санитарным транспортом медицины катастроф, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Двух других выживших, мужчин 81 и 35 лет, прооперировали. Они стабильны и по-прежнему находятся в районных стационарах.

На 7 августа намечена транспортировка в ОКБ третьего «тяжелого» пациента - 48-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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