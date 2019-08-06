2019-08-06T16:43:42+03:00
Общество

В Рязанской области побит еще один рекорд холода

Ночью 5 августа минимальная зафиксированная температура составила всего +2 градуса
Антон КОНОВАЛОВ
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Ночью 5 августа в Рязани погода побила очередной рекорд. В Туме и Елатьме зафиксирована температура всего +2 градуса, притом предыдущий минимум за всю историю метеонаблюдений составлял +6,4 градуса – он был вписан в 1944 году. В Рязани термометры показали +3,2.

Как сообщили в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на минувшей неделе, 29 июля – 4 августа, погоду формировал обширный высокий циклон с центром над северным Уралом. С прохождением вторичных холодных фронтов были связаны прошедшие в эти дни дожди.

Напомним, 15 июля тоже был перекрыт рекорд холода. Тогда для этого хватило значения +7,8 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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