В Рязанской области побит еще один рекорд холода

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-06T16:43:42+03:00

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Ночью 5 августа в Рязани погода побила очередной рекорд. В Туме и Елатьме зафиксирована температура всего +2 градуса, притом предыдущий минимум за всю историю метеонаблюдений составлял +6,4 градуса – он был вписан в 1944 году. В Рязани термометры показали +3,2.

Как сообщили в Рязанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на минувшей неделе, 29 июля – 4 августа, погоду формировал обширный высокий циклон с центром над северным Уралом. С прохождением вторичных холодных фронтов были связаны прошедшие в эти дни дожди.

Напомним, 15 июля тоже был перекрыт рекорд холода. Тогда для этого хватило значения +7,8 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU