Летнее тепло вернется в Рязанскую область уже в среду
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 7 августа.
По информации синоптиков, в среду нас ждет переменная облачность. Ночью в основном без осадков, днем обещают небольшие дожди, но лишь местами.
Внимание: ночью и утром в отдельных районах будет туман! Ветер при этом юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с.
Ночью столбики термометров по области не выйдут за пределы +5…+10ºС, днем достигнут уже +19…+24ºС.
Кстати, по предварительному прогнозу метеорологов на 8 августа, в четверг по области воздух прогреется уже до +25°С.
ИСТОЧНИК KP.RU