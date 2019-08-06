Летнее тепло вернется в Рязанскую область уже в среду

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-06T15:44:54+03:00

До купальников уже/пока далеко, но помечтать можно.

Дождик при этом если где и пройдет, то чисто символически

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 7 августа.

По информации синоптиков, в среду нас ждет переменная облачность. Ночью в основном без осадков, днем обещают небольшие дожди, но лишь местами.

Внимание: ночью и утром в отдельных районах будет туман! Ветер при этом юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем усилится до 6-11 м/с.

Ночью столбики термометров по области не выйдут за пределы +5…+10ºС, днем достигнут уже +19…+24ºС.

Кстати, по предварительному прогнозу метеорологов на 8 августа, в четверг по области воздух прогреется уже до +25°С.

ИСТОЧНИК KP.RU