2019-08-06T14:37:07+03:00
Общество

«Ростелеком» поздравил Рязань с Днем города

Сециалисты представили рязанцам сервисы «Умного дома», дали все потрогать руками, опробовать и проверить
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«Ростелеком» принял участие в организованном информагентством RZN.info фестивале «Подбелка 2019», который состоялся в рамках празднования Дня города в Рязани. На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом». Горожане смогли подержать продукт «в руках» и наглядно убедиться в его качестве. Сотрудники компании рассказали рязанцам, как настроить и управлять датчиками, а также показали, как работает приложение и камеры «Видеонаблюдения».

«Подбелка 2019» проводится в Рязани уже в девятый раз. Шесть музыкальных площадок объединили джаз, поп, рок и фолк. В 2019 году список исполнителей пополнился до 30 имен, среди которых «Парнас», Zhirov Band и Melancholy, «Аспект» и другие. В рамках фестиваля традиционно прошел вернисаж рязанских художников, работающих в разных стилях – от классического реализма до граффити, а также ярмарка рукодельного творчества.

Антон Михайлов, главный редактор РИА RZN.info:

– Девятый год мы организуем музыкальный фестиваль «Подбелка», и с каждым годом он становится масштабнее. На первой «Подбелке» музыканты выступали даже без звукоусилительной аппаратуры, а сейчас только музыкальных сцен у нас шесть. Сам фестиваль разросся настолько, что занимает две улицы, но и на них ему уже тесно. Выражаю особую благодарность генеральному партнеру праздника «Ростелекому» за поддержку и участие в мероприятии.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Фестиваль «Подбелка» – одно из самых ожидаемых музыкальных событий лета для рязанцев, поэтому мы особенно рады стать его частью. Гости праздника совместили приятное с полезным: на мероприятии они не только насладились хорошей музыкой, но и поближе познакомились с решениями «Ростелекома». Наши специалисты представили рязанцам сервисы «Умного дома», дали все потрогать руками, опробовать и проверить. Люди смотрели, как работают камеры и разные датчики, а также оценили удобство мобильного приложения.

«Умный дом» – это интеллектуальная система датчиков, обеспечивающая широкие возможности для создания цифрового комфорта с очень богатым выбором настроек.

«Умный дом» поставляется в трех вариантах: в «Базовый» входит контроллер, датчики движения и открытия, «Расширенный» дополнен датчиками протечки и дыма, а «Управление» – умными лампочками и розетками. Систему датчиков пользователи обычно дополняют сервисом «Умный дом. Видеонаблюдение». Он позволяет во время командировки или отпуска присмотреть за детьми, оставленными с няней, или за пожилыми родителями. Управлять «Умным домом» можно через личный кабинет на сайте сервиса или через мобильное приложение.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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